الرئيس النيجيري يطيح كبار قادة الجيش ويجري تعديلا مفاجئا

الرئيس النيجيري محمد بخاري. (أ ف ب)

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري، الثلاثاء، تعديلًا مفاجئًا في قيادات الجيش استبدل بموجبه كبار المسؤولين العسكريين، بعد أشهر من الضغوط بسبب الأمن المتدهور في البلاد.

وبخاري، الجنرال السابق، كان قد تعهد عند وصوله إلى السلطة في انتخابات العام 2015 بسحق التمرد الجهادي في شمال شرق نيجيريا، لكن قواته المسلحة تعاني في حربها ضد المسلحين، وفق «فرانس برس».

قبول الاستقالة

وقال بيان صادر عن الرئاسة إن «الرئيس بخاري قبل الاستقالة الفورية لقادة الجيش»، في إشارة إلى رئيس الأركان وقادة أسلحة الجو والبر والبحرية. ولم يوضح البيان أسباب هذا التدبير، لكنه جاء بعد أن تلقى الجيش النيجيري سلسلة من الضربات الموجعة.

وكان قادة المعارضة وحتى بعض حلفاء بخاري يضغطون على حكومته من أجل تجديد القيادة العسكرية. ويحارب الجيش النيجيري منذ نحو عقد تمردًا تشنه جماعة «بوكو حرام» الإسلامية أسفر عن مقتل 36 ألف شخص على الأقل وتشريد أكثر من مليونين، إضافة إلى الدمار الكبير الذي ألحقه في مناطق عديدة في شمال شرق البلاد.

كما كثف «تنظيم داعش في غرب أفريقيا» الذي انشق عن «بوكو حرام» العام 2016 هجماته الدامية في السنوات الأخيرة على قواعد عسكرية. وتشهد البلاد أيضًا نزاعًا آخر آخذًا في التوسع بين مزارعين مسيحيين ورعاة رحل معظمهم من المسلمين أسفر عن مقتل الآلاف.

إحراج كبير للسلطة

والشهر الماضي خطف مسلحون مئات من الطلاب في ولاية كاتسينا الشمالية الغربية، مسقط بخاري، قبل أن يتم إطلاقهم في وقت لاحق، لكن الحادث تسبب بإحراج كبير للسلطة وقوبل المسؤولون الحكوميون بالغضب والاستهجان عند زيارتهم المنطقة.

ومن بين المعينين الجدد الجنرال ليو إيرابور في رئاسة الأركان، والجنرال إبراهيم أتاهيرو في قيادة الجيش. ووصف سكان محليون في مناطق الشمال الشرقي الرجلين بأنهما قائدان ميدانيان سابقان يعرفان التضاريس والتمرد جيدًا. وقال أدايات حسن مدير مركز أبوجا للديمقراطية والتنمية: «أعتقد أن التغيير سيكون له تأثير على الأرض»، مضيفًا: «رئيس الأركان الجديد متمرس على الأرض منذ سنوات».

انتقادات الحلفاء

وأواخر العام الماضي، انتقد باباغانا زولوم حاكم ولاية بورنو الشمالية الشرقية، وهو حليف لبخاري، الجيش بشكل علني، وذلك بعد ازدياد العنف وعمليات الخطف على الطرق السريعة في ولايته التي تعد مهد جماعة «بوكو حرام». وقال للصحفيين: «إذا لم يتمكن الجيش من حماية الأشخاص الذين يسافرون على مسافة 20 كيلومترًا فقط، فلا يمكنني أن أتوقع قدرة الجيش على إنهاء هذا التمرد في أي وقت قريب».

ومنذ بداية العام قتل مسلحون ما لا يقل عن 19 جنديًّا في هجوم انتحاري وكمين منفصل استهدف قافلة عسكرية في الشمال الشرقي. وفي أحدث هجوم كبير لهم هذا الشهر، استولى متشددو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا لفترة وجيزة على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو.

معسكرات «داعش»

ويقيم التنظيم معسكرات على جزر في بحيرة تشاد، حيث تلتقي حدود نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، والمنطقة معروفة بأنها معقل الجماعة. وقبل أسبوع هاجم الجهاديون قاعدة مارتي لكن تم صدهم، ما دفعهم إلى حشد مزيد المقاتلين لشن هجوم ليلي.

وقالت مصادر عسكرية يومها إن الهجوم كان بمثابة استعراض للقوة بعد الخسائر الأخيرة للمسلحين، خصوصًا بعد سيطرة الجيش على ثاني أكبر معسكر تابع للتنظيم في قرية تالالا.