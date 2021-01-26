بايدن يعرب لبوتين عن قلقه حيال «تسميم» المعارض نافالني في أول اتصال هاتفي بينهما

تشاور الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًّا في أول اتصال بينهما منذ توليه منصبه، وأثار معه ملفات عدة هي في صلب التوتر بين البلدين.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن «اتصل بالرئيس بوتين بعد الظهر وفي نيته مناقشة عزمنا على تمديد معاهدة نيوستارت لخمسة أعوام»، في إشارة إلى المعاهدة الثنائية لنزع السلاح التي ينتهي مفعولها بداية فبراير، مضيفة أن الهدف كان «أيضًا تكرار دعمنا الحازم لسيادة أوكرانيا في مواجهة العدوان المتواصل من جانب روسيا».

وأعرب بايدن أيضًا عن قلقه حيال «تسميم» المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي أُوقف في موسكو أخيرًا بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يمضي نقاهة.