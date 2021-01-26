رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تأخير تسليم اللقاحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 02:12 مساء
رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين في البرلمان الأوروبي. 25 نوفمبر 2020. (فرانس برس)

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، بعد إعلان تأخير في تسليم اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» إلى أوروبا، أن على مصنعي اللقاحات «الإيفاء بوعودهم وتنفيذ التزاماتهم»، لا سيما أنهم استفادوا من استثمارات أوروبية هائلة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت في مداخلة بالفيديو خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: «استثمرت أوروبا المليارات لتطوير اللقاحات الأولى وضمان منفعة عالمية حقيقية، والآن يتعين على الشركات الإيفاء بوعودها»، مع تشديد الاتحاد الأوروبي لهجته بعد تأخر «فايزر/ بايونتيك»، ومن ثم البريطانية «أسترازينيكا» في تسليم الجرعات.

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