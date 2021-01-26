الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 01:45 صباحا
وزيرة الخزانة جانيت يلين. (الإنترنت)


صادق مجلس الشيوخ الأميركي الإثنين على تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتبوّأ هذا المنصب.

ويلين (74 عاماً) هي المسؤولة الثالثة في إدارة الرئيس الجديد جو بايدن التي يصادق مجلس الشيوخ على تعيينها بعدما سبقها إلى ذلك كلّ من مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز ووزير الدفاع لويد أوستن، حسب وكالة «فرانس برس».

ويلين التي كانت أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتبوّأ منصبي رئيسة الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) ورئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، ستؤدّي في منصبها الجديد دوراً رئيسياً في صياغة السياسة الاقتصادية لإدارة بايدن، في وقت تواجه فيه البلاد التداعيات الكارثية لجائحة «كوفيد-19».
 

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