بايدن: نقترب من تحقيق مناعة القطيع ضد «كورونا» بحلول الصيف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 01:03 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن وعن يمينه نائبته كمالا هاريس خلال مؤتمر صحاي في البيت الأبيض في 25 يناير 2021. (أف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين أنّه يتوقّع أن تكون الولايات المتّحدة قد قطعت بحلول الصيف المقبل شوطاً بعيداً على طريق بلوغ ما اسماها «مناعة القطيع»، أي المناعة الجماعية ضدّ فيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ عمليات التلقيح ستتمّ بوتيرة متسارعة خلال الربيع.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض «أشعر بالثقة بأنّنا سنكون، بحلول هذا الصيف، قد قطعنا شوطاً بعيداً في طريقنا لبلوغ مناعة القطيع». وردّاً على سؤال عن الموعد الذي سيتمكّن فيه كلّ الأميركيين الراغبين في تلقّي اللّقاح من الحصول عليه، قال «في الربيع». وأضاف «أعتقد أنّ هذا يمثّل تحدّياً لوجيستياً غير مسبوق في تاريخ بلادنا ولكن أعتقد أنّه بإمكاننا القيام بذلك».

وبايدن، الذي تولّى منصبه الأربعاء الماضي، كرّر القول إنّ هدفه الأول يتمثّل بتلقيح 100 مليون شخص خلال الأيام المئة الأولى من ولايته. وأوضح أنّه بعد تحقيق هذا الهدف، فإنّ الولايات المتّحدة «ستمضي نحو تحقيق هدف يتجاوز بكثير الهدف الذي وضعناه للأيام المئة المقبلة، بحيث نتمكّن من بلوغ مرحلة تحقيق مناعة القطيع». وأضاف «أشعر بالرضا حيال ما نتّجه إليه وأعتقد أنّه يمكننا إنجاز ذلك».

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