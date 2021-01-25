أنقرة تدعو أثينا إلى «تسوية المشاكل» بشأن التنقيب عن النفط والغاز شرق «المتوسط»

قوات البحرية التركية. (الإنترنت)

أعلنت تركيا الإثنين أنها ترغب في «تسوية المشاكل» مع اليونان بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، في ختام مباحثات ترمي إلى إنهاء الأزمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

واجتمع مسؤولون يونانيون وأتراك في اسطنبول لـ«اتصالات تمهيدية» على صلة بالخلافات القائمة بين أنقرة وأثينا مما أعاد تنشيط آلية التبادل التي علقت في 2016 على خلفية تفاقم حدة التوتر، وفق «فرانس برس».

تحقيق السلام والاستقرار

وكتب إبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس رجب طيب إردوغان على «تويتر» في ختام المباحثات «تسوية كافة المشاكل بما في ذلك تلك في بحر إيجه أمر ممكن ورغبتنا في تحقيق ذلك تامة. تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من مصلحة الجميع».

ولكن أثينا وقعت الإثنين مع فرنسا عقدا لشراء 18 مقاتلة «رافال» وهو قرار اتخذ لمواجهة تضاعف اختبارات القوة للقوات التركية في شرق المتوسط. وهذا يدل على أجواء انعدام الثقة السائدة بين تركيا واليونان بعد سنوات من التوتر.

ومتحدية التحذيرات الأوروبية، قامت أنقرة في الأشهر الماضية بعدة مهمات لاستكشاف الغاز في المياه الإقليمية اليونانية مما أثار أزمة دبلوماسية غير مسبوقة منذ 1996 عندما كادت تندلع حرب بين البلدين. لكن بعد إعلان عقوبات أوروبية ضد أنقرة الشهر الماضي، ضاعف إردوغان من بوادر التهدئة ودعا اليونان للعودة إلى طاولة الحوار. وأعلنت مصادر دبلوماسية تركية أن الاتصالات التمهيدية ستستمر في أثينا دون تحديد موعد.

«سبب لحرب»

ومع أن اليونان عبرت في الأيام الماضية عن «التفاؤل والأمل»، رحبت تركيا بـ«الأجواء الإيجابية» لكن لا يتوقع تحقيق أي تقدم بارز خلال هذه المحادثات. وفي مؤشر إلى عمق الهوة بين البلدين، لم يتفقا على جدول أعمال اجتماع الإثنين. فترغب اليونان بالبحث فقط في ترسيم حدود الجرف القاري لجزرها في بحر إيجه فيما تريد أنقرة توسيع نطاق المحادثات لتشمل المناطق الاقتصادية الخالصة والمجال الجوي للبلدين.

- انطلاق المفاوضات التركية - اليونانية باسطنبول لبحث أزمة التنقيب في شرق المتوسط

- استئناف الحوار بين تركيا واليونان بعد أزمة شرق المتوسط

وندد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو كذلك الجمعة بـ«استفزازات» قامت بها أثينا التي تحدثت عن مضاعفة مساحة مياهها في بحر إيجه وهو موضوع تصفه أنقرة بأنه «سبب لحرب». ورغم هذه الخلافات، رحب الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار بين البلدين، معتبرا أنه يشكل «مؤشرا إيجابيا» للعلاقات بين أنقرة وبروكسل بعد توتر مستمر منذ أشهر عدة.

ففي ديسمبر، قرر قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة لهم معاقبة تحركات تركيا «غير القانونية والعدائية» في المتوسط حيال اليونان وقبرص. وفرضت قمة الاتحاد الأوروبي عقوبات فردية على أشخاص ضالعين في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط.

جزيرة تؤجج التوترات

ويسمم تنقيب تركيا عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص العلاقات منذ أشهر. وتصاعدت الأزمة بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس سفينة في المناطق المتنازع عليها، ولا سيما قرب جزيرة كاستلوريزو اليونانية الواقعة قرب الساحل التركي.

واتهمت اليونان أنقرة بانتهاك حدودها البحرية، إلا أن تركيا تعتبر أن وجود هذه الجزيرة الصغيرة لا يبرر استبعادها من جزء كبير من شرق المتوسط الغني بحقول الغاز. إلا أنه في بادرة تهدئة على الأرجح، أعلنت أنقرة في نهاية نوفمبر عودة السفينة إلى تركيا.