أستراليا تعطي الضوء الأخضر للقاح «فايزر» المضاد لـ«كوفيد19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 06:14 مساء
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الإثنين، أن وكالة الأدوية الأسترالية أعطت الضوء الأخضر للقاح «كوفيد-19» الذي تنتجه شركة «فايزر»، والذي يفترض أن يجري إعطاء الجرعات الأولى منه اعتبارًا من نهاية فبراير، وهذا أول لقاح ضد «كوفيد-19» في أستراليا تعتمده إدارة السلع العلاجية.

وأوضح موريسون أن «هذه ليست موافقة طارئة كما رأينا في بلدان أخرى. هذه موافقة رسمية» بموجب الآلية العادية التي تعتمدها إدارة السلع العلاجية.

وحذر موريسون من أن التطعيم سيبدأ في أواخر فبراير، وليس في منتصف فبراير كما كانت وعدت حكومته في بادئ الأمر، ويرجع ذلك إلى التحديات اللوجستية لإنتاج اللقاحات وإيصالها حول العالم، وقال إن حملة التطعيم يجب أن تنتهي في أكتوبر.

وطلبت أستراليا 10 ملايين جرعة من شركة «فايزر»، ما سيمكنها من تحصين خمسة ملايين شخص. وستُعطى الأولوية للعاملين الصحيين وكبار السن، وهذا يعني أن أستراليا ستبدأ تطعيم سكانها بعد أشهر من قيام دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى بإعطاء اللقاحات لمواطنيها، في حين أن موريسون كان قال في بداية الجائحة إن بلاده ستكون «في مقدمة طابور الانتظار» لبدء التلقيح.

وتمكنت أستراليا بشكل عام من منع انتشار واسع للفيروس على أراضيها. فالبلاد البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، أحصت نحو 28700 إصابة بالفيروس و909 حالات وفاة.

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