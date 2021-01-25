الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 05:30 مساء
الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور في مكسيكو. 21 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور البالغ السابعة والستين، الأحد، أن نتيجة الاختبارات أثبتت إصابته بـ«كوفيد-19»، مشيرا إلى أن أعراضه خفيفة، وأنه سيبقى متفائلاً.

وكتب الرئيس أوبرادور على حسابه الرسمي في «فيسبوك »، إنه «يؤسفني أن أبلغكم بأنني مصاب بكوفيد-19، الأعراض خفيفة، لكنني أتلقى علاجا طبيا».

وأضاف الرئيس الذي يوصف بالشعبوي اليساري، والذي نادرا ما يضع كمامة في الأماكن العامة، والذي واصل معظم أنشطته خلال الجائحة «كما هو الحال دائما، أنا متفائل».

وأشار لوبيز أوبرادور إلى أنه سيواصل العمل من القصر الرئاسي، معلنا أنه فوض وزيرة الداخلية أولغا سانشيز لتمثيله هذا الأسبوع خلال مؤتمره الصحفي اليومي الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، وكانت للزعيم اليساري ثلاثة أنشطة عامة خلال عطلة نهاية الأسبوع آخرها كان صباح الجمعة في ولاية سان لويس بوتوسي شمال البلاد.

وعانى الرئيس المكسيكي مشاكل في القلب عولج منها في مستشفى خاص عام 2013. كما أنه يعاني ارتفاعا في ضغط الدم، كان زعماء آخرون أصيبوا أيضا بـ«كوفيد-19» بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرؤساء الأميركي دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولسونارو والفرنسي إيمانويل ماكرون.

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