الصين تعلن مقتل 9 من عمال منجم في إقليم شاندونغ

أكياس من الفحم مكدسة في منجم موشنغجيان المغلق في غرب بكين في 18 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

توفي تسعة من عشرة عمال مناجم كانوا لا يزالون عالقين تحت الأرض في الصين على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الإثنين.

وكان انفجار وقع في العاشر من يناير في منجم للذهب في كيشيا في إقليم شاندونغ، شرق البلاد، أدى إلى احتجاز 22 عامل مناجم على عمق مئات الأمتار. وأوضحت الوكالة أن 10 منهم توفوا و11 أُخرجوا أحياء الأحد، ولا يزال أحدهم مفقودًا.

وأعلنت السلطات الصينية، في 12 يناير الجاري، أن 22 عاملًا عالقون تحت الأرض منذ أكثر من 48 ساعة إثر وقوع انفجار في منجم للذهب قيد الإنشاء في شرق البلاد، مشيرة إلى أن الانفجار وقع عصر الأحد الماضي قرابة الساعة السادسة صباحًا بتوقيت غرينتش في منجم للذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ.

وخلال الأسبوع الماضي، توفي عامل مناجم مصاب متأثرًا بجروحه. ويوم الأحد، أُنقذ 11 عامل منجم أمام كاميرات التلفزيون الوطني، لكن رغم «الجهود الدؤوبة» التي بذلها عمال الإنقاذ فقد «عُثر على تسعة عمال مناجم آخرين متوفين» و«انتشلت جثثهم إلى السطح» كما قال تشين في، رئيس بلدية يانتاي، حيث يقع المنجم للصحفيين.

وألحق الانفجار أضرارًا بالغة بالسلالم المؤدية إلى قاع المنجم، كما أدى إلى انقطاع كابلات الاتصالات، مما حرم فرق الإنقاذ من إمكانية التواصل مع العمال المحتجزين، ولم تحدد السلطات على أي عمق احتُجز عمال المنجم المملوك من شركة «شاندونغ ووتسايلونغ إنفستمنت» المحلية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويستمر البحث للعثور على آخر عامل منجم محاصر تحت الأرض، حيث تسبب انفجار منجم الذهب بأضرار جسيمة منعت عمال المناجم من الخروج، وتمكنت فرق الإنقاذ من حفر قناتين تسمحان بفضل نظام من الكابلات المعدنية بإنزال مواد غذائية وأدوية وهواتف ومواد أساسية.

وتعقدت عمليات الإغاثة بسبب طبيعة الصخور الغرانيتية الصلبة، وتحسنت شروط السلامة في مناجم الصين بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لكن حوادث مماثلة لا تزال تقع، وفي ديسمبر، قتل 23 عاملًا في منجم للفحم في شونغكينغ جنوب شرق البلاد.

والصين هي أكبر منتج للذهب في العالم، وفي العام 2019 استخرج من مناجمها 11% من إجمالي الإنتاج العالمي من الذهب، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وفي 2016 بلغ عدد مناجم الذهب في الصين أكثر من 3000 منجم، وفقًا لدراسة أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الوطنية.