إندونيسيا تحتجز ناقلتي نفط إيرانية وبنمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 11:02 صباحا
السفينتان الإيرانية والبنمية المحتجزتان من السلطات البحرية الإندونيسية. 24 -يناير 2021. (أ ف ب)

قالت السلطات الإندونيسية، الإثنين، إنها احتجزت ناقلتي نفط، إحداهما إيرانية والأخرى بنمية؛ للاشتباه في قيامهما بنقل خام غير قانوني في مياه هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت الوكالة الإندونيسية المسؤولة عن الأمن البحري، أن الناقلتين، وهما «إم تي هورس»، التي ترفع العلم الإيراني، و«إم تي فريا» التي ترفع العلم البنمي، رُصدتا قبالة سواحل مقاطعة كاليمانتان الأحد وتم احتجازهما بعد رفض الطاقمين الاستجابة للاتصالات اللاسلكية.

وصرح الناطق باسم الوكالة، ويسنو برامانديتا، لوكالة «فرانس برس» لقد «احتجزنا الناقلتين الأجنبيتين أمس الأحد ونواصل تحقيقاتنا، ويجري استجواب الطاقمين حاليًا»، ويشتبه في ارتكاب أفراد الطاقمين الكثير من المخالفات، خصوصًا عدم عرض علمي الناقلتين، ووقف تشغيل أنظمة تحديد الهوية لتجنب اكتشاف عملية نقل النفط الخام بشكل غير قانوني من ناقلة إلى أخرى.

واتهمت إيران بشكل متكرر بتنفيذ عمليات بيع نفط سرية لتجنب العقوبات الأميركية، وفرضت إدارة دونالد ترامب في أكتوبر عقوبات جديدة على قطاع النفط في إيران بعد تعامله مع دول عدة من بينها سورية وفنزويلا.

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لمنع مبيعات النفط الإيراني من أجل قطع كل مصادر الدخل عن طهران وزيادة الضغط الاقتصادي عليها.

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