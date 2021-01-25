بايدن سيعيد فرض قيود السفر بسبب «كورونا»

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع سلسلة أوامر تنفيذية، 20 يناير 2021، (ا ف ب)

سيُعيد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الإثنين، فرض حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأميركيّين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وأيرلندا، ومعظم دول أوروبا، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض، في وقت تُكثّف الإدارة الجديدة عملها بهدف الاستجابة للجائحة.

وأضاف المسؤول أنّ بايدن سيوسّع هذا الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجّهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب إفريقيا، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام أميركية، وذلك على خلفية تقارير تشير إلى أنّ نسخا متحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ تُعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتوقّع بايدن يوم الجمعة الماضي أن يُسفر الوباء عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرّراً في العالم بسبب الجائحة.

وشدد على ضرورة الالتزام بوضع الكمامات، كما أمر بخضوع المسافرين إلى الولايات المتحدة لحجر صحي، وقال: «نحن في حالة طوارئ وطنية، وحان الوقت لأن نتعامل معها على أنها كذلك».

وتجاوزت الولايات المتحدة أمس الأحد عتبة 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الوباء، بعد بضعة أيام على تسلم بايدن منصبه، وأكثر من 417 ألف وفاة.