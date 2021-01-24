مستشار الأمن القومي الأميركي: سنعمل مع الحكومة الإسرائيلية للبناء على اتفاقات التطبيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 04:55 مساء
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان. (الإنترنت)

ذكر بيان، صدر الأحد، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أبلغ نظيره الإسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي، وللبناء على اتفاقات التطبيع الإقليمية.

وجاء في بيان بشأن اتصال هاتفي جرى أمس السبت بين سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات «ناقشا فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من خلال البناء على نجاح اتفاقات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب»، بحسب «رويترز».

وأضاف البيان أن سوليفان وجه دعوة للشروع في حوار استراتيجي في الأجل القريب.

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