الكرملين يتهم واشنطن بالتدخل في شؤون روسيا على خلفية التظاهرات المعارضة النظام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 01:52 مساء
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)

اتّهم الكرملين السفارة الأميركية بالتدخل في شؤون روسيا الداخلية بعدما نشرت تنبيها من التظاهرات للمواطنين الأميركيين في روسيا تضمّن توصية بتجنّب مواقع الاحتجاجات.

وقال الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دميتري بيسكوف في تصريحات للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد، نقلتها وكالة «فرانس برس»: «بالطبع، هذه المنشورات غير مناسبة. وبالطبع إنهم يتدخلون تماما بشكل غير مباشر في شؤوننا الداخلية».

وتظاهر آلاف الروس تضامنا مع المعارض أليكس نافالني أمس السبت، وجرى اعتقال بعض المتظاهرين في موسكو؛ قرب مقر سجن نافالني. 

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