باكستاني يموت دهسا بقطار لدى تصويره مقطع فيديو على «تيك توك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 09:45 صباحا
شعار «تيك توك» (أ ف ب)

قضى شاب دهسا بقطار في باكستان، خلال تصويره مقطعا بكاميرا صديقه خلال المشي على سكك حديد بغية نشر التسجيل عبر «تيك توك»، على ما أعلن مسؤولون في الشرطة وهيئات الإنقاذ السبت.

ووقعت الحادثة الجمعة في ضاحية روالبندي قرب العاصمة إسلام آباد.

وقال الناطق باسم هيئة الإغاثة المحلية رجا رفاقت الزمان لوكالة «فرانس برس»، إن الشاب حمزة نافيد البالغ 18 عاما، كان يمشي على سكة حديد حين كان صديق له يصوره، مشيرا إلى أن «القطار الذي كان يتحرك صدمه لدى التقاطه التسجيل المصور خلال المشي على السكة».

وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان غير أن الشاب كان قد توفى.

وأشار الناطق باسم هيئة الإغاثة إلى أن أصدقاء الضحية أبلغوا المسعفين أنه كان يصور مقطع فيديو لنشره على «تيك توك» وحساباته الأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد مسؤول في الشرطة الحادثة.

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