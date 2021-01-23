آلاف المتظاهرين في موسكو دعما للمعارض الروسي أليكسي نافالني

تظاهرات خرجت في روسيا بدعوة من أنصار المعارض أليكسي نافالني. 23 يناير 2021. (الإنترنت)

تحدى آلاف الأشخاص قرار السلطات منع التجمع، وتظاهروا السبت في موسكو دعما للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة بوشكين في وسط موسكو «روسيا ستكون حرة» وقامت الشرطة باعتقال عشرات الأشخاص هناك مع نشر رسالة تدعو المشاركين إلى «مغادرة هذا الحدث غير القانوني».

واعتقلت شرطة موسكو ما لا يقل عن عشرة أشخاص قدموا للتظاهر السبت وسط العاصمة الروسية، تلبية لنداء المعارض الموقوف أليكسي نافالني، وفق ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس»، وكانت شرطة موسكو وعدت بأن «تمنع بلا تأخير» أي تجمع غير مصرح به تعتبره «تهديدا للنظام العام».

من جهته، دان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين التظاهرات «غير المقبولة» في أوج انتشار وباء «كوفيد-19»، وأعلنت يوليا نافالنايا زوجة نافالني على تطبيق «إنستغرام» عزمها على التظاهر في موسكو من أجل زوجها الذي «لا يستسلم أبدا».

وقبل ساعة من التجمع في ساحة بوشكين المقرر في الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش، أوقفت شرطة مكافحة الشغب التي كانت منتشرة بأعداد كبيرة، أوائل المتظاهرين الذين وصلوا بأعداد قليلة، ووضعتهم في حافلات السجن.