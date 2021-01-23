وفاة القاضي غوزمان الذي حقق في قضايا ضد ديكتاتور تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 11:24 صباحا
القاضي التشيلي السابق خوان غوزمان. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت عائلة خوان غوزمان أن القاضي التشيلي السابق الذي اشتهر بملاحقته ومحاكمته الديكتاتور أوغوستو بينوشيه، بتهم جرائم ضد الإنسانية في عهده (1973-1990)، توفي الجمعة عن 81 عاما.

والقاضي غوزمان هو من قاد بتصميم تحقيقات حول عهد الحكم الديكتاتوري، لاحق اعتبارا من 1998 الجنرال بينوشيه، خصوصا في قضية عمليات القتل التي ارتكبتها «قافلة الموت» مجموعة العسكريين الذين تجولوا في جميع أنحاء البلاد وقتلوا نحو مئة معارض بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في سبتمبر 1973.

ووجه غوزمان تهمتين إلى أوغستو بينوشيه، لكن في 2002 رفضت المحكمة العليا القضية، مشيرة إلى إصابة بينوشيه بـ«خرف معتدل» يمنعه من الدفاع عن نفسه في المحاكم في قضايا تتعلق بأكثر من ثلاثين ألف شخص قتلوا أو فقدوا خلال حكمه.

وقد توفي الديكتاتور أوغوستو بينوشيه، في ديسمبر 2006 عن 91 عاما، ما أنقذه من جميع الملاحقات القضائية التي استهدفته في فرنسا كما في تشيلي، وكان غوزمان صرح في مقابلة مع جريدة ألمانية: «كان يمكن أن أوافق على قرار المحكمة العليا، لكن بعد أن رأيت بينوشيه ودرست بجدية التقارير الطبية، لم يسعني إلا أن أحكم على أنه يمتلك قدرات عقلية سليمة».

وأشادت النائبة كارمن هيرتز، التي قتل زوجها كارلوس بيرغوير في بداية عهد بينوشيه إن غوزمان «كان قاضيا شجاعا ملتزما جدا قضية حقوق الإنسان»، وكان غوزمان تقاعد في 2005 ونشر في العام نفسه مذكراته التي تحمل عنوان «على حافة العالم مذكرات قاضي بينوشيه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرابعة من نوعها.. حالة وفاة بعد الإصابة بـ«كورونا» للمرة الثانية
دولى
صفقة إماراتية بـ23 مليار دولار لشراء طائرات «إف-35» الأميركية
عربى
بايدن: الوباء سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة
دولى
«يونسيف» تتعهد بإبرام اتفاقية مع بلدية سوق الجمعة ومراقبة التعليم
ليبيا
جونسون: فيروس «كورونا» المتحور في بريطانيا أكثر فتكا
دولى
السفارة الأميركية: بايدن أنهى قيود السفر المفروضة على الليبيين لدخول الولايات ...
ليبيا
بينهم 7 أفراد من عائلة واحدة.. تأبين 14 من ضحايا المقابر الجماعية بترهونة في ...
ليبيا
وفاة زوجة الأمير الحسن الرضا السنوسي ولي العهد خلال الحكم الملكي في ليبيا
ليبيا
إصابة زيدان بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
رفع الحظر وسياسة الاحتواء.. أبرز أولويات بايدن تجاه ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة موحدة منتظرة ومخاوف من «المعرقلين»
ليبيا
ليبيا تستعيد حق التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاؤل علمي حول قدرة «لقاحات كورونا» في صد السلالات الجديدة