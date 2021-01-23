وفاة القاضي غوزمان الذي حقق في قضايا ضد ديكتاتور تشيلي

القاضي التشيلي السابق خوان غوزمان. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت عائلة خوان غوزمان أن القاضي التشيلي السابق الذي اشتهر بملاحقته ومحاكمته الديكتاتور أوغوستو بينوشيه، بتهم جرائم ضد الإنسانية في عهده (1973-1990)، توفي الجمعة عن 81 عاما.

والقاضي غوزمان هو من قاد بتصميم تحقيقات حول عهد الحكم الديكتاتوري، لاحق اعتبارا من 1998 الجنرال بينوشيه، خصوصا في قضية عمليات القتل التي ارتكبتها «قافلة الموت» مجموعة العسكريين الذين تجولوا في جميع أنحاء البلاد وقتلوا نحو مئة معارض بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في سبتمبر 1973.

ووجه غوزمان تهمتين إلى أوغستو بينوشيه، لكن في 2002 رفضت المحكمة العليا القضية، مشيرة إلى إصابة بينوشيه بـ«خرف معتدل» يمنعه من الدفاع عن نفسه في المحاكم في قضايا تتعلق بأكثر من ثلاثين ألف شخص قتلوا أو فقدوا خلال حكمه.

وقد توفي الديكتاتور أوغوستو بينوشيه، في ديسمبر 2006 عن 91 عاما، ما أنقذه من جميع الملاحقات القضائية التي استهدفته في فرنسا كما في تشيلي، وكان غوزمان صرح في مقابلة مع جريدة ألمانية: «كان يمكن أن أوافق على قرار المحكمة العليا، لكن بعد أن رأيت بينوشيه ودرست بجدية التقارير الطبية، لم يسعني إلا أن أحكم على أنه يمتلك قدرات عقلية سليمة».

وأشادت النائبة كارمن هيرتز، التي قتل زوجها كارلوس بيرغوير في بداية عهد بينوشيه إن غوزمان «كان قاضيا شجاعا ملتزما جدا قضية حقوق الإنسان»، وكان غوزمان تقاعد في 2005 ونشر في العام نفسه مذكراته التي تحمل عنوان «على حافة العالم مذكرات قاضي بينوشيه».