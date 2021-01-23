وفاة شخص كل 6 دقائق بفيروس «كورونا» في ساو باولو بالبرازيل

مقبرة في ماناوس البرازيلية، حيث يتم دفن ضحايا كوفيد-19 يوميا، 2 يونيو 2020 (فرانس برس)

أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية الجمعة إغلاق الحانات والمطاعم اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك في العطل، من أجل الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» الذي يقتل شخصا واحدا كل ست دقائق.