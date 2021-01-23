أول لقاء بين جاستن ترودو وبايدن الشهر المقبل

صورة مدمجة تضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار) وجو بايدن. (الإنترنت).

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي أنّ جاستن ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن أجريا محادثة هاتفيّة «ودية» أمس الجمعة قرّرا خلالها أن يجتمعا الشهر المقبل.

وقال مكتب ترودو في بيان أوردته وكالة «فرانس برس» إنّه خلال المكالمة الهاتفيّة التي استمرّت نحو ثلاثين دقيقة، اتّفق الرئيس الأميركي الجديد ورئيس الوزراء الكندي على أن يلتقيا الشهر المقبل من أجل «الدفع قدمًا بالعمل المهمّ المتمثّل في تجديد الصداقة العميقة والدائمة بين كندا والولايات المتحدة».

ولم يُحسَم تاريخ هذا الاجتماع، كما لم يُحَدّد بعد ما إذا كان سيتمّ وجهًا لوجه أم أنّه سيكون افتراضيًّا.