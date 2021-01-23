أول لقاء بين جاستن ترودو وبايدن الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 08:51 صباحا
صورة مدمجة تضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار) وجو بايدن. (الإنترنت).

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي أنّ جاستن ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن أجريا محادثة هاتفيّة «ودية» أمس الجمعة قرّرا خلالها أن يجتمعا الشهر المقبل.

وقال مكتب ترودو في بيان أوردته وكالة «فرانس برس» إنّه خلال المكالمة الهاتفيّة التي استمرّت نحو ثلاثين دقيقة، اتّفق الرئيس الأميركي الجديد ورئيس الوزراء الكندي على أن يلتقيا الشهر المقبل من أجل «الدفع قدمًا بالعمل المهمّ المتمثّل في تجديد الصداقة العميقة والدائمة بين كندا والولايات المتحدة».

ولم يُحسَم تاريخ هذا الاجتماع، كما لم يُحَدّد بعد ما إذا كان سيتمّ وجهًا لوجه أم أنّه سيكون افتراضيًّا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرابعة من نوعها.. حالة وفاة بعد الإصابة بـ«كورونا» للمرة الثانية
دولى
صفقة إماراتية بـ23 مليار دولار لشراء طائرات «إف-35» الأميركية
عربى
جونسون: فيروس «كورونا» المتحور في بريطانيا أكثر فتكا
دولى
بينهم 7 أفراد من عائلة واحدة.. تأبين 14 من ضحايا المقابر الجماعية بترهونة في ...
ليبيا
إصابة زيدان بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
ليبيا تستعيد حق التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
مصلحة الإحصاء والتعداد: 6.9 مليون نسمة إجمالي سكان ليبيا العام الماضي
ليبيا
العدد 270 من جريدة «الوسط»: انفراجة في العملية السياسية تمهد للسلطة الجديدة.. ...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية للفترة التحضيرية
ليبيا
بالصور.. آثار الحريق والانفجار الذي وقع بمقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
الكبير يرد على السراج بشأن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الصيام العلاجي