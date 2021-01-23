الرابعة من نوعها.. حالة وفاة بعد الإصابة بـ«كورونا» للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 01:24 صباحا
إجراء فحص فيروس كورونا لقائدي السيارات بإحدى المدن الألمانية، (أرشيفية: ا ف ب)

توفى مريض مصاب بفيروس «كورونا» المستجد في ألمانيا بعد إصابته بالفيروس للمرة الثانية، حسب موقع «دويتشة فيلة» الإخباري الألماني. 

ونقل «دويتشة فيلة» عن وسائل إعلام ألمانية القول إن الرجل، البالغ من العمر 73 عاما، من ولاية بادن  فورتمبيرغ، وأصيب بفيروس كورونا لأول مرة في أبريل العام الماضي وتعافى بنجاح، حسب ما ذكره موقع «شبيغل» الألماني.

لكن في نهاية عام 2020، أصيب المواطن الألماني بالفيروس مرة أخرى وتوفي مطلع 2021 على إثره "التهاب رئوي كوفيد-19" وتعفن في الدم وفشل أعضاء متعددة، حسب ما نقلته المصادر ذاتها  من مجلس مدينة شتوتغارت. ولا توجد أي معطيات عن وفاة هذا الشخص بالنسخة المتحورة من كوفيد-19، كما جاء في الموقع الألماني "تاغس شبيغل".

وقال ستيفان بروكمان، المسؤول عن قسم حماية الصحة وعلم الأوبئة في الولاية، لوكالة الأنباء الألمانية أنه من المحتمل أن الشخص المصاب لم يُطور مناعة قوية عندما أصيب لأول مرة.

وفي شهر أكتوبر من العام الماضي توفيت امرأة هولندية تبلغ من العمر 89 عاما لكنها كانت تعاني من نقص المناعة. وفي ديسمبر 2020 ذكرت صحيفة إسرائيلية أن رجلا يبلغ من العمر 74 عاما، مقيم في دار لرعاية المسنين، أصيب مرة ثانية بعد تعافيه في المرة الأولى، وتوفي على الرغم من اختباره السلبي ثلاث مرات.

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