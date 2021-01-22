ظريف يدعو بايدن إلى رفع «غير مشروط» للعقوبات على بلاده

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 06:15 مساء
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بومباي، 17 يناير 2020 (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى رفع العقوبات عن بلاده من دون شروط، إذا كان يريد إنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال ظريف في مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز»، الجمعة: «على الإدارة الأميركية أن تبدأ برفع غير مشروط لكل العقوبات المفروضة والتي أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها منذ تسلم ترامب السلطة»، محذرا من محاولة بايدن العمل على «انتزاع تنازلات» من إيران. وأضاف ظريف  إنه «لا يزال بإمكان الحكومة الأميركية الجديدة إنقاذ الاتفاق لكن ذلك سيتم فقط في حال قدرتها على توفير إرادة سياسية حقيقية في واشنطن تسمح بإظهار أن الولايات المتحدة مستعدة لتكون شريكا موثوقا به في مسعى جماعي».

وتوصلت الجمهورية الإسلامية مع ستة دول كبرى (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا وألمانيا) إلى خطة عمل شاملة مشتركة في فيينا عام 2015 لتسوية المسألة النووية الإيرانية عقب 12 عاما من التوتر. وضمن الاتفاق لإيران تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل الحد بشكل كبير من برنامجها النووي وتقديم ضمانات تثبت عدم اعتزامها تطوير قنبلة نووية.

لكن الاتفاق صار مهددا منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في ظل إدارة دونالد ترامب، ثم إعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران. وتسببت عودة العقوبات بركود اقتصاد إيران التي تخلت تدريجيا منذ 2019 عن غالبية التزاماتها التي تعهدت بها في فيينا. واعتبر جو بايدن أن سياسة سلفه تجاه إيران فاشلة، وعبر عن نيته إعادة بلاده إلى الاتفاق. لكنه اشترط أن تعود إيران لالتزاماتها، في وقت تطالب الأخيرة بأن ترفع الولايات المتحدة أولا جميع العقوبات التي تستهدفها وأن تحترم كل تعهداتها.

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