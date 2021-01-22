إيران: ارتفاع الوفيات بـ«كورونا» إلى أكثر من 57 ألفا.. والإصابات تتجاوز المليون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 05:00 مساء
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. (أرشيفية الإنترنت)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران «سيما سادات لاري»، أن فيروس «كورونا» أدى إلى 75 حالة وفاة جديدة على مدى الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إثر هذا المرض في البلاد إلى 57 ألفًا و225 شخصًا.

وأضافت  لاري، خلال مؤتمرها اليومي حول آخر حصيلة تفشي فيروس «كورونا» في إيران، أنه تم منذ ظهيرة يوم أمس الخميس إلى اليوم الجمعة، تسجيل ستة آلاف و305 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في إيران؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين داخل البلاد إلى مليون و360 ألفًا و825 شخصًا.

خامنئي يحظر استيراد لقاحات أميركية وبريطانية مضادة لـ«كورونا المستجد» إلى إيران

كما نوّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية بتعافي مليون و151 ألفًا و676 شخصًا من المصابين في إيران حتى اليوم الجمعة، بينما وصفت حالة 4134 مصابًا بأنها حرجة، ويخضع هؤلاء للعناية المشددة داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تستعيد حق التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
العدد 270 من جريدة «الوسط»: انفراجة في العملية السياسية تمهد للسلطة الجديدة.. ...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية للفترة التحضيرية
ليبيا
تعادل بطعم الخسارة لليبيا في بطولة «الشان»
رياضة محلية
«تعليم الموقتة» تؤكد استمرار الدراسة في مراقبات البلديات التابعة لها
ليبيا
بالصور.. آثار الحريق والانفجار الذي وقع بمقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من السبت.. ...
ليبيا
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل ...
ليبيا
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
سلطنة المسماري تبين تفاصيل آلية اختيار السلطة التنفيذية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الصيام العلاجي