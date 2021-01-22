إيران: ارتفاع الوفيات بـ«كورونا» إلى أكثر من 57 ألفا.. والإصابات تتجاوز المليون

المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. (أرشيفية الإنترنت)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران «سيما سادات لاري»، أن فيروس «كورونا» أدى إلى 75 حالة وفاة جديدة على مدى الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إثر هذا المرض في البلاد إلى 57 ألفًا و225 شخصًا.

وأضافت لاري، خلال مؤتمرها اليومي حول آخر حصيلة تفشي فيروس «كورونا» في إيران، أنه تم منذ ظهيرة يوم أمس الخميس إلى اليوم الجمعة، تسجيل ستة آلاف و305 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في إيران؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين داخل البلاد إلى مليون و360 ألفًا و825 شخصًا.

خامنئي يحظر استيراد لقاحات أميركية وبريطانية مضادة لـ«كورونا المستجد» إلى إيران

كما نوّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية بتعافي مليون و151 ألفًا و676 شخصًا من المصابين في إيران حتى اليوم الجمعة، بينما وصفت حالة 4134 مصابًا بأنها حرجة، ويخضع هؤلاء للعناية المشددة داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.