الاتحاد الأوروبي يطالب بوتين بإطلاق المعارض نافالني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 01:09 مساء
المعارض الروسي ألكسي نافالني، (أرشيفية: الإنترنت)

اتصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليطالبه بـ«إطلاق المعارض أليكسي نافالني الذي أوقف الأحد الماضي».

وأبلغ المسؤول الأوروبي بوتين بــ«قلق الاتحاد الأوروبي الشديد» إزاء وضع المعارض، داعيا إلى «الاحترام الكامل وغير المشروط لحقوقه»، بحسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وفي سياق متصل، حذرت شرطة موسكو من أي تظاهرة «غير قانونية» ستخرج اليوم لدعم نافالني، قائلة إنها «ستقمعها».

وقالت الشرطة إن «كل محاولات تنظيم حدث عام غير مصرح له وكل حركة استفزازية، ستعتبر تهديدا للنظام العام وستقمع دون تأخير».

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