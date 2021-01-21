تراجع عدد طلبات اللجوء في فرنسا بنسبة 41% خلال 2020 بسبب «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 05:38 مساء
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (الإنترنت).

انخفض عدد طلبات اللجوء في فرنسا العام الماضي بنسبة 41% تحت تأثير الأزمة الصحية، مما يمثل قطيعة حادة بعد سنوات من الارتفاع منذ أزمة الهجرة في 2015، حسب إحصاءات نشرتها سلطات الهجرة الخميس.

وقالت وزارة الداخلية عند نشر هذه الأرقام الموقتة إنه كان للوباء «انعكاسات مهمة على تدفق المهاجرين الداخلين والخارجين»، وفق «فرانس برس».

وتشير هذه الأرقام أيضا إلى تراجع عمليات الإبعاد بنسبة 51.8% وانخفاض عدد التأشيرات الصادرة بنسبة 80%، 3.53 مليون في 2019 إلى 712 ألفا و311، بسبب الانخفاض الحاد في عدد الزوار الصينيين (71 ألفا و541 مقابل 757 ألفا و500 في 2019).
 

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