ميركل: هناك نطاق أوسع بكثير للتعاون مع بايدن منه مع ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 01:14 مساء
أنغيلا ميركل تضع كمامة في ختام مؤتمر صحفي في مقر المستشارية في برلين، 25 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، إن «هناك نطاقًا أوسع بكثير»، خصوصًا في مجال المناخ، للتعاون مع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، منه مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي: «إذا نظرتم ببساطة إلى المراسيم التي وقّعها أمس (الأربعاء بايدن)، يمكنكم ملاحظة أن بإمكاننا العمل معًا من جديد» في مجالات مثل المناخ والهجرة، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابعت: «يجب أن تتحمّل أوروبا مزيد المسؤوليات، ليس فقط على الصعيد العسكري، إنما أيضًا على الصعيد الدبلوماسي وفي الكثير من المجالات الأخرى».

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