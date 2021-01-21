مصرع 4 جنود وإصابة 5 آخرين بانفجار قنبلة جنوب غرب باكستان

عنصر في قوات حرس الحدود الباكستانية في بلوشستان، سبتمبر 2020. (أ ف ب)

قُتل أربعة جنود باكستانيين وجُرح خمسة آخرون، الأربعاء، بعدما انفجرت قنبلة بسيارة عسكرية كانوا على متنها في ولاية بلوشستان في جنوب غرب باكستان، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين.

وقال ناطق عسكري باسم قوات حرس الحدود شبه العسكرية لـ«فرانس برس» إن الانفجار وقع عصرًا خلال دورية كان عناصر من هذه القوات يجرونها في مقاطعة كولو الواقعة على بعد نحو مئتي كيلومتر من كويتا، عاصمة الولاية، معلنًا «مقتل أربعة جنود في قوات حرس الحدود وجرح خمسة إصابات ثلاثة منهم حرجة»، موضحًا أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة يدوية الصنع.

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وأكد مسؤولان محليان كبيران وقوع الانفجار والحصيلة، فيما لم تتبنَّ أي جهة الهجوم.

ومنذ عقود يواجه الجيش الباكستاني تمرّدًا في الولاية، حيث يشن انفصاليون من عرقية البلوش تمردًا في المنطقة التي تشهد أيضًا أعمال عنف. ولطالما اتّهمت باكستان الهند بدعم الانفصاليين البلوش.

وتعتبر بلوشستان منطقة حيوية للممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وهي جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية. وأعلن الانفصاليون في السابق هجمات على مشاريع الممر الاقتصادي الباكستاني، وانتشر الآلاف من عناصر الأمن الباكستانيين في المنطقة لمواجهة العنف.