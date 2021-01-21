تثبيت مرشحة بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات في أول مصادقة لـ«الشيوخ» على تعيين بإدارته

المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز. (أ ف ب)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين المسؤولة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» أفريل هينز مديرة للاستخبارات الوطنية، لتصبح بذلك أول عضو في حكومة الرئيس الجديد جو بايدن يتم تثبيته في منصبه.

ويتحرّك بايدن ومجلس الشيوخ بسرعة لإقرار التعيينات الرئيسية في إدارته، مع توقّع التصويت قريبًا على تثبيت مرشّحيه لتولّي حقيبتي الدفاع والخارجية، حسب وكالة «فرانس برس».

وبأغلبية 84 صوتًا مقابل عشرة أصوات صادق مجلس الشيوخ على تعيين هينز في هذا المنصب، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة ترأس أجهزة الاستخبارات في الولايات المتّحدة والبالغ عددها 18 جهازًا.

وبايدن، الذي أدّى اليمين الدستورية الأربعاء رئيسًا للولايات المتّحدة خلفًا لدونالد ترامب، تعهّد تسريع الخطى للتعامل مع عديد التحدّيات الرئيسية التي تواجه البلاد. لكن إلى أن يصادق مجلس الشيوخ على مرشّحي بايدن لتولّي المناصب الأساسية في الحكومة، سيقود هذه الإدارات وزراء بالوكالة أو مديرون، ما يحدّ من زخم إدارته.

وهينز البالغة 51 مسؤولة مخضرمة في عالم الاستخبارات، إذ شغلت سابقًا منصب نائبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ونائبة مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما.

هينز تتعهد عدم تسييس أجهزة الاستخبارات

وخلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ، الثلاثاء، للمصادقة على تعيينها تعهّدت هينز عدم تسييس أجهزة الاستخبارات التي كان ترامب يستهدفها باستمرار خلال ولايته.

وقالت: بهدف الحفاظ على نزاهة أجهزتنا، يجب أن تشدد أجهزة الاستخبارات الداخلية على واقع أن «في مجال الاستخبارات، ليس هناك مكان للسياسة».

واتخذت هذه الوعود التي تُعتبر تقليدية نسبيا أثناء جلسة مصادقة على التعيينات في الكونغرس، منحى خاصًا هذا العام، بعد انعدام الثقة الذي أظهره الرئيس المنتهية ولايته حيال أجهزة الاستخبارات التي أكدت حصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت العام 2016 وفاز فيها آنذاك.

وبعد تثبيتها في منصبها عبّر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور مارك وورنر عن دعمه المطلق لهينز، وقال: «بعد أن تمّ تقويضها عمدًا لمدة أربع سنوات، تستحقّ أجهزة الاستخبارات مسؤولًا قويا مصادقًا على تعيينه في مجلس الشيوخ لقيادتها وتنشيطها»، وأضاف: «أنا واثق من أنّ هينز ستؤدي هذا الدور باقتدار وشرف، وأنا أتطلع إلى العمل معها».