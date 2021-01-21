بايدن: ترامب ترك لي رسالة «ودية للغاية»

بايدن خلال خطاب له في ولاية ديلاوير الأميركية، 16 نوفمبر 2020. (أ ف ب).

أعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الأربعاء أنّ سلفه دونالد ترامب ترك له في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض رسالة «ودّية للغاية» التزاماً منه بالتقاليد المتّبعة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إنّ «الرئيس كتب رسالة ودّية للغاية». وحتى مساء الأربعاء لم يكن واضحاً ما إذا كان ترامب سيلتزم بالتقليد المتّبع بين الرئيس المنتهية ولايته وخلفه الجديد ويترك لبايدن رسالة في المكتب البيضاوي، وذلك لأن الملياردير الجمهوري قاطع حفل التنصيب ولم يهنّئ بايدن رسمياً على انتخابه.

وصل الرئيس الـ46 للولايات المتحدة إلى البيت الأبيض الأربعاء ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري. وتقدمت سيارة ليموزين تقلّه خلف فرقة استعراضية ووسط موكب عسكري، باتجاه أطراف المقر الرئاسي في العاصمة واشنطن التي تحوّلت خلال النهار إلى ما يشبه ثكنة عسكرية. واجتاز الرئيس الديموقراطي الأمتار الأخيرة سيراً على الأقدام محاطاً بزوجته جيل وبقية عائلته.

ووقع بايدن عددا من الأوامر التنفيذية من بينها رفع حظر السفر عن عدد من الدول ذات الأغلبية الإسلامية، وإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ. ومن بين القرارات الـ17 التي وقعها بايدن، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، عودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية بعد الانسحاب في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.