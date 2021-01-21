بايدن أوامر تنفيذية من بينها رفع حظر السفر عن عدد من الدول ذات الأغلبية الإسلامية

بايدن يوقع عددا من القرارات في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. (الإنترنت)

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن عددا من الأوامر التنفيذية من بينها رفع حظر السفر عن عدد من الدول ذات الأغلبية الإسلامية، وإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

ومن بين القرارات الـ17 التي وقعها بايدن، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض منذ، عودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية بعد الانسحاب في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووصل الرئيس الـ46 للولايات المتحدة إلى البيت الأبيض الأربعاء ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري. وتقدمت سيارة ليموزين تقلّه خلف فرقة استعراضية ووسط موكب عسكري، باتجاه أطراف المقر الرئاسي في العاصمة واشنطن التي تحوّلت خلال النهار إلى ما يشبه ثكنة عسكرية. واجتاز الرئيس الديموقراطي الأمتار الأخيرة سيراً على الأقدام محاطاً بزوجته جيل وبقية عائلته، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الأربعاء، أدى بايدن، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، ويتولى السلطة في بلد يعاني انقسامات سياسية عميقة وتعصف به جائحة فيروس «كورونا». وقال في خطاب تسلم الرئاسة، إن الديمقراطية الأميركية انتصرت أخيرًا علىة الرغم من كافة التحديات.. فنحن نصنع التحديات، وعلينا مواجهة جائحة كورونا».