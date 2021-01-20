وزير الخارجية الإيراني: إدارة ترامب ذهبت إلى «مزبلة التاريخ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 09:57 مساء
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بومباي، 17 يناير 2020 (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اعتمدت سياسة «ضغوط قصوى» حيال الجمهورية الإسلامية، باتت في «مزبلة التاريخ».

وكتب ظريف عبر «تويتر» أن ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، وبقية الإدارة «سقطوا إلى مزبلة التاريخ بخزي. لكن ذكرى الجنرال (قاسم) سليماني والآلاف الذين قُـتلوا أو شوهوا أو تاقوا جوعًا للغذاء والدواء من قبل إرهاب الدولة والإرهاب الاقتصادي لترامب وجرائمه ضد الإنسانية، ستبقى مشعة»، آملًا بأن تكون الإدارة الجديدة لخلفه جو بايدن «قد تعلمت» من التجارب السابقة، وفق «فرانس برس».

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