مجلة «فوغ» تصدر نسخة جديدة من عددها حول كامالا هاريس بعد تعرضها لانتقادات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 07:07 مساء
على اليسار الغلاف الجديد لمجلة «فوغ». (أ ف ب)

ستصدر مجلة «فوغ» التي واجهت انتقادات بسبب صورة لكامالا هاريس تصدرت غلافها لشهر فبراير، نسخة جديدة من هذا العدد مع صورة مختلفة «تليق» أكثر بنائبة رئيس الولايات المتحدة المقبلة.

وأعلن ناطق باسم مجموعة «كوندي ناست» التي تملك مجلة فوغ الثلاثاء «تقديرا للاهتمام الكبير بالغلاف عبر الإنترنت وللاحتفال بهذه اللحظة التاريخية، سنصدر نسخا محدودة من العدد الخاص بتنصيب رئيس الولايات المتحدة».

 وواجهت المجلة الأسبوع الماضي سيلا من الانتقادات إذ اعتبرت صورة كامالا هاريس التي ظهرت على غلاف العدد المقرر فبراير في حذاء رياضي، «غير رسمية للغاية» وهذا العدد مقرر للتزامن مع حفل تنصيب الثنائي الديموقراطي جو بايدن وكامالا هاريس، رئيسا للولايات المتحدة مع نائبته.

وجرى استبدال الصورة بأخرى اكثر كلاسيكية تظهر كامالا هاريس مرتدية بذلة زرقاء وهي مكتوفة الأيدي مع خلفية بألوان هادئة، لكن الصورتين اللتين التقطهما المصور الأسود تايلر ميتشل ستظهران معا على النسخة الالكترونية للمجلة.

واتهم البعض المجلة بانها أرادت «تبييض» لون بشرة أول امرأة سوداء تصل الى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، وهذه الانتقادات أرغمت آنا وينتور مديرة المجلة التي سبق أن كانت موضع جدل عند اندلاع التظاهرات المناهضة لعدم المساواة العرقية في 2020، للدفاع عن خيارها الثلاثاء الماضي.

وأكدت أنه لم يكن لديها «ابدا النية وبأي شكل كان في التقليل من أهمية الانتصار الرائع لنائبة الرئيس المنتخبة».

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