مباشر: مراسم تنصيب الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة جو بايدن (فيديو)

من اليسار إلى اليمين: دوغ امهوف، كامالا هاريس، جيل بايدن وجو بايدن أمام مبنى الكابيتول. (أ ف ب)

بدأت مراسم تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة وأداء اليمين الدستورية.

ووصل الرئيس الأميركي المنتخب، ونائبته كامالا هاريس، الكونغرس لبدء مراسم التنصيب. كما وصل رؤساء الولايات المتحدة السابقون، كلينتون وبوش الابن وأوباما، وكبار المسؤلين الأميركيين إلى مبنى الكونغرس لحضور مراسم التنصيب.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر مطلع، الأربعاء، أن تهديدًا بوجود قنبلة أدى إلى إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن.

وتشهد المنطقة في هذه الأثناء تعزيزًا متزايدًا لقوات الحرس الوطني. ويقع مبنى المحكمة العليا على بعد شارع من مبنى الكونغرس الأميركي، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.