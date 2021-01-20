ترامب: سوف نعود بطريقة أو بأخرى

قال الرئيس الأميركي الخاسر الانتخابات، دونالد ترامب، في كلمة قبيل مغادرته إلى فلوريد تبث الآن «سوف نعود بطريقة أو بأخرى»، مضيفًا: «حصلنا على 75 مليون صوت وهو رقم قياسي، وسأناضل دائما من أجلكم وأراقب كل ما يدور من حولي».

ورأى الرئيس المغادر منصب الرئاسة من قاعدة أندروز أن «الأرقام ستتحسن في الفترة القليلة المقبلة، لقد كانت 4 سنوات ممتازة وأنجزنا الكثير فيها».

ولفت ترامب إلى أن إدارته مررت «أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ البلاد وأتمنى ألا يرفعوا ضرائبكم، ولولا جائحة كورونا لحققنا أرقاما لم نكن لنراها».

واعتبر ترامب أن إدارته أولت اهتماما بـ«قدامى المحاربين الذين كانوا يعانون معاملة سيئة من قبل».

وختم ترامب حديثه بالقول: «أتمنى حظا سعيدا للإدارة الجديدة، وأعتقد أنها ستحقق نجاحا باهرا، نحن أعظم دولة وأعظم اقتصاد في العالم».