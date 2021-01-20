الاتحاد الأوروبي يقترح على بايدن ميثاقا تأسيسيا جديدا للعلاقات عبر الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 10:49 صباحا
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.(الإنترنت)

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن الاتحاد الأوروبي يقترح على الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن «بناء ميثاق تأسيسي جديد معا» للعلاقات عبر الأطلسي.

وقال ميشال أمام البرلمان الأوروبي: «أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني معا ميثاقا تأسيسيا جديدا من أجل أوروبا أقوى، ومن أجل ولايات متحدة أقوى، ومن أجل عالم أفضل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

فيما أكدت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن أوروبا لديها «صديق» في البيت الأبيض.

وأوضحت فون دير لايين أن أوروبا «لديها صديق في البيت الأبيض»، بعد انتهاء عهد الرئيس دونالد ترامب.

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