بلينكن: سنواصل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولن ننقل السفارة منها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 09:51 صباحا
أنتوني بلينكن. (الإنترنت)

أعلن أنتوني بلينكن، الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتولّي حقيبة الخارجية، الثلاثاء، أنّ الإدارة الديمقراطية التي ستتولى السلطة الأربعاء، لن تعود عن القرار المثير للجدل الذي اتّخذه دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنها ستبقي كذلك على السفارة الأميركية في القدس.

وخلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ، للمصادقة على تعيين وزير الخارجية المقبل، طرح السناتور الجمهوري تيد كروز، على بلينكن سؤالا بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب بشأن هاتين المسألتين، ومن دون تردّد أجاب بلينكن: «أجل وأجل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النسخة البريطانية من «كورونا» تصل إلى 60 دولة
دولى
ماذا فعل ترامب في آخر يوم كامل له في البيت الأبيض؟
دولى
رغم تراجع إنتاجها النفطي في 2020.. ليبيا تساهم بنحو 3 ملايين طن من انبعاثات غاز ...
ليبيا
«EASA»: سنسمح لطائرة «بوينغ 737ماكس» باستئناف الخدمة الأسبوع المقبل
دولى
«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع
ليبيا
واشنطن: توقيف شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا
دولى
«كاف» ينعي الرئيس السابق لاتحاد الكرة جمال الجعفري
رياضة محلية
واشنطن حصن منيع قبل يومين من تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
دولى
بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني.. ميسي مهدد بالإيقاف 4 مباريات
رياضة عالمية
لاجئون سوريون في الأردن بعد تلقيهم اللقاح المضاد لـ«كورونا»: «هدية من السماء»
عربى
«الصحة العالمية»: العالم يواجه إخفاقا أخلاقيا «كارثيا» بشأن لقاحات كورونا
دولى
أحلام جمال الجعفري في آخر حديث له على التلفزيون المصري قبل الرحيل
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكبد مفتاح الصحة الجيدة.. نصائح يجب اتباعها في 2021.