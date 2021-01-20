بلينكن: سنواصل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولن ننقل السفارة منها

أنتوني بلينكن. (الإنترنت)

أعلن أنتوني بلينكن، الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتولّي حقيبة الخارجية، الثلاثاء، أنّ الإدارة الديمقراطية التي ستتولى السلطة الأربعاء، لن تعود عن القرار المثير للجدل الذي اتّخذه دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنها ستبقي كذلك على السفارة الأميركية في القدس.

وخلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ، للمصادقة على تعيين وزير الخارجية المقبل، طرح السناتور الجمهوري تيد كروز، على بلينكن سؤالا بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب بشأن هاتين المسألتين، ومن دون تردّد أجاب بلينكن: «أجل وأجل»، بحسب وكالة «فرانس برس».