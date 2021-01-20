وزير الدفاع الأميركي المقبل يعد بمكافحة «التطرف» في صفوف الجيش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 09:34 صباحا
عناصر بالجيش الأميركي، (أرشيفية: الإنترنت)

تعهد وزير الدفاع الأميركي المقبل لويد أوستن بمكافحة التطرف في الجيش الأميركي، بعد مشاركة جنود بملابس مدنية في الهجوم على مبنى «كونغرس» من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وقال أوستن (67 عاما)، وهو أول أميركي من أصل أفريقي يتولى قيادة «بنتاغون» إن «الأنشطة التي شهدناها أخيرا في صفوفنا، من حيث سلوكيات قد تنم عن عنصرية، أو تطرف غير مقبولة على الإطلاق برأيي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء: «سأفعل ما في وسعي لتخليص صفوفنا من العنصريين والمتطرفين»، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الحرس الوطني أقصى 12 عنصرا من المهمّة الأمنية المكلّفة تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في واشنطن الأربعاء.

وأوضحت الوزارة إن قرار إقصائهم اتّخذ في أعقاب تحقيق أجري لتبيان ما إذا كانت هناك أيّ علاقة بين العناصر المكلفين بضمان أمن العاصمة وجماعات متطرّفة.

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