الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 400 ألف وفاة بفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 10:19 مساء

أُحصيت وفاة أكثر من 400 ألف شخص بفيروس «كورونا المستجد» في الولايات المتحدة، وفق حصيلة جامعة «جونز هوبنكز» المرجعية، الثلاثاء، وذلك عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي أعلن أن مكافحة الوباء ستكون إحدى أولوياته.

وكانت الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 300 ألف وفاة قبل نحو شهر فقط، وتحديدًا منتصف ديسمبر. ولا تزال، وفق الإحصاءات الرسمية، البلد الأكثر تضررًا بالوباء من حيث القيمة المطلقة، علمًا بأن دولًا أخرى سجلت عددًا أكبر من الوفيات نسبة إلى تعدادها السكاني مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا، وفق «فرانس برس».

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