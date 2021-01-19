الاتحاد الأوروبي محذرا: الاتفاق النووي الإيراني عند «منعطف حرج»

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. (أ ف ب)

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، من أن الاتفاق النووي الإيراني عند «منعطف حرج» في وقت تهدد خطوات طهران لخرقه الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة إليه.

وكتب بوريل في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين، الثلاثاء، «رأينا تطورات مقلقة جدًّا في ما يتعلق بالجانب النووي، وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية»، وفق «فرانس برس».

وأضافت الرسالة التي بعث بها الإثنين قبل اجتماع للدبلوماسيين الكبار أن «ذلك يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة التحرك الشاملة المشتركة .. وإعادة إيران لتطبيق كامل لالتزاماتها في خطة التحرك الشاملة المشتركة».

خطة التحرك الشاملة المشتركة

ويعرف الاتفاق بـ«خطة التحرك الشاملة المشتركة» وهو الأداة المتفق عليها لتطبيق اتفاق 2015. ويسعى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى موقعة على الاتفاق لإقناع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالعودة إليه بعد بذل الجهود للحفاظ عليه عقب انسحاب دونالد ترامب قبل أكثر من عامين.

لكنهم يواجهون صعوبة في التوفيق بين إيران والولايات المتحدة بعدما أعاد ترامب فرض عقوبات صارمة، وردت إيران بخرق التزامات ينص عليها الاتفاق. ولمحت الحكومة الإيرانية إلى استعدادها لإجراء محادثات مع بايدن الذي يتبوأ منصبه في 20 يناير، الذي عبر عبر بدوره عن الاستعداد لاستئناف الدبلوماسية مع طهران.

لكن المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، شدد أن على الولايات المتحدة أن تبادر أولًا إلى رفع عقوباتها عن طهران. وقد يمثل ذلك عقبة في وقت تراجعت إيران عن تنفيذ التزامات في الاتفاق تهدف للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف التدابير العقابية.

وقف خطط إنتاج معدن اليورانيوم

ودعت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، إيران إلى وقف خطط إنتاج معدن اليورانيوم، بعدما أبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تمضي قدمًا في أبحاث إنتاج المعدن.

وجاءت الخطوة عقب إعلان إيران، في وقت سابق هذا الشهر، أنها باشرت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة. ويمثل ذلك أكبر تراجع لإيران حتى الآن عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع دول الغرب في 2015.