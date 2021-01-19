مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية: الولايات المتحدة الأميركية يمكنها «التفوق» على منافسة الصين

الدبلوماسي الأميركي أنتوني بلينكن المرشح لمنصب وزير الخارجيّة. (CNN).

سيعلن أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي وزارة الخارجية، خلال جلسة تثبيت تعيينه الثلاثاء أن الولايات المتحدة الأميركية، يمكنها «التفوق» على منافسة الصين التي تتنامى بسرعة، من خلال القيم الديمقراطية.

وبحسب كلمته المعدة مسبقا، سيتحدث بلينكن عن «عالم تتزايد فيه النزعة القومية وتتراجع الديمقراطية وينمو فيه التنافس مع الصين وروسيا ودول سلطوية أخرى»، وسيضيف «يمكننا التفوق في منافسة الصين، وتذكير العالم بأن حكومة من أجل الشعب ويختارها الشعب، يمكنها أن تحقق نتائج لشعبها»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويستلهم بلينكن من وعد أبراهام لينكولن بالديمقراطية، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في وقت لاحق الثلاثاء وبعد أسبوعين من قيام حشد من مناصري الرئيس المهزوم دونالد ترامب باقتحام مبنى الكابيتول.

وسيدعو أنتوني بلينكن مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، خلال جلسة تثبيت تعيينه الثلاثاء، إلى تعزيز التحالفات التي ضعفت خلال عهد دونالد ترامب، من أجل مواجهة تهديدات مثل روسيا، على نحو أفضل.

ومن المتوقع أن يقول في كلمته المعدة مسبقا أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ «يمكننا تعزيز تحالفاتنا الجوهرية، التي تقوِّي نفوذنا في أنحاء العالم». ويضيف «معًا، نحن في وضع أفضل بكثير للتصدي لتهديدات تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية».