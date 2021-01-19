الأرجنتين ترسل للمكسيك مواد أولية لإنتاج 6 ملايين جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

قارورة لقاح شركة «أسترازينيكا» الذي تنتجه بالتعاون مع جامعة أكسفورد. (أ ف ب)

أعلنت المكسيك أنّها ستتلقّى من الأرجنتين الإثنين مواد أوّلية تكفي لإنتاج ستّة ملايين جرعة من اللّقاح المضادّ لـ«كوفيد-19» والذي طوّرته شركة «أسترازينيكا» البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في تغريدة على «تويتر» إنّ الحصول على هذه الشحنة من «المادّة الفعّالة» في اللّقاح سيتيح لبلاده البدء بإنتاجه، وكانت الهيئة الناظمة لقطاع الصحة في المكسيك «كوفبريس» أجازت في 4 يناير الجاري، استخدام لقاح «أسترازينيكا» الذي يتوقّع أن يصبح متاحاً في البلاد اعتباراً من مارس المقبل، تبعاً للقدرة الإنتاجية للشركة التي ستتولّى تصنيعه.

والمادة الفعّالة في هذا اللّقاح تنتجها في الأرجنتين شركة «مابساينس» قبل أن تُشحن إلى المكسيك حيث سيتولّى مختبر «ليومونت» إنتاج جرعات اللّقاح، ووفقاً للحكومة المكسيكية فإنّ «مابساينس» و«ليومونت» ستتمكّنان من إنتاج حوالى 250 مليون جرعة لتلبية الطلب في أميركا اللاتينية.

وسبق للحكومة المكسيكية أن أبرمت عقداً مع شركة «أسترازينيكا» للحصول على 77.4 مليون جرعة من لقاحها، كما أبرمت مكسيكو اتفاقات لشراء لقاحات أخرى، بما في ذلك لقاح «سبوتنيك في» الروسي، والمكسيك البالغ عدد سكانها 128 مليون نسمة هي رابع أكثر دول العالم تضرّراً من الجائحة من حيث عدد الوفيات.

وبلغت الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19» في المكسيك 140,704 وفيات، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة «فرانس برس» استناداً لآخر الإحصاءات الرسمية.