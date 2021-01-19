بايدن يرفض تطبيق قرار ترامب رفع حظر السفر على الأوروبيين والبرازيليين

طائرة تابعة للخطوط الجوّية الأميركية خلال رحلة من تكساس إلى أوكلاهوما، 2 ديسمبر 2020، (ا ف ب)

أعلنت الناطقة باسم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنّ الإدارة المقبلة لن تطبّق القرار الذي أصدره لتوّه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، القاضي برفع الحظر المفروض على المسافرين إلى الولايات المتّحدة من البرازيل وغالبية الدول الأوروبية بدءا من الأسبوع المقبل.

وقالت جين ساكي إنّه «مع تدهور الوضع الوبائي وظهور فيروسات متحوّرة أكثر عدوى حول العالم، فإنّ هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي»، حسب تغريدة على موقع «تويتر»، نقلتها وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «بناء على نصيحة فريقنا الطبّي، فإنّ الإدارة لا تعتزم رفع هذه القيود في 26 يناير، وفي الواقع نخطّط لتعزيز تدابير الصحة العامّة المتعلّقة بالسفر الدولي للحدّ أكثر من تفشي فيروس كورونا المستجد».

وأتت تغريدة ساكي بعيد دقائق من إعلان ترامب أنّ الحظر المفروض على المسافرين الآتين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا والدول الأوروبية سيُرفع في 26 يناير الجاري، حين سيتعيّن على جميع الراغبين بالسفر للولايات المتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية الفيروس.

وحتى أمس الإثنين، سجّلت الولايات المتحدة إصابة أكثر من 24 مليون شخص بالوباء، توفي منهم نحو 400 ألف.