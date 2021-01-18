خبراء: كان على الصين ومنظمة الصحة العالمية التحرك بشكل أسرع بخصوص كورونا

خلص الخبراء المستقلون المكلفون تقييم الاستجابة العالمية لأزمة وباء «كوفيد-19» إلى أنه كان بإمكان الصين ومنظمة الصحة العالمية «التحرك بشكل أسرع في بداية أزمة كوفيد-19»، معتبرين أن «الوباء الذي كان مخفيًا إلى حد كبير أسهم في الانتشار العالمي للفيروس»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي تقريرها الثاني الذي يُفترض أن يُعرض الثلاثاء أثناء اجتماع لمنظمة الصحة العالمية، تشير لجنة الخبراء إلى أن بـ«العودة إلى التسلسل الأولي للمرحلة الأولى من الوباء، نستنتج أنه كان بالإمكان التحرك بشكل أسرع بناءً على المؤشرات الأولى».