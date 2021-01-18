خبراء: كان على الصين ومنظمة الصحة العالمية التحرك بشكل أسرع بخصوص كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 05:47 مساء

خلص الخبراء المستقلون المكلفون تقييم الاستجابة العالمية لأزمة وباء «كوفيد-19» إلى أنه كان بإمكان الصين ومنظمة الصحة العالمية «التحرك بشكل أسرع في بداية أزمة كوفيد-19»، معتبرين أن «الوباء الذي كان مخفيًا إلى حد كبير أسهم في الانتشار العالمي للفيروس»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي تقريرها الثاني الذي يُفترض أن يُعرض الثلاثاء أثناء اجتماع لمنظمة الصحة العالمية، تشير لجنة الخبراء إلى أن بـ«العودة إلى التسلسل الأولي للمرحلة الأولى من الوباء، نستنتج أنه كان بالإمكان التحرك بشكل أسرع بناءً على المؤشرات الأولى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأشباح» تهدد الأندية الألمانية بالإفلاس
رياضة عالمية
وفاة رئيس اتحاد الكرة السابق بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة محلية
فرنسا تقر مجموعة مبادئ جديدة لتنظيم العلاقة بين المسلمين والدولة
دولى
التحقق من عدم وجود «مناصرين لترامب» بين الجنود المكلفين تأمين مراسم تنصيب بايدن
دولى
«أمن بنغازي» تطلق حمة لإزالة تعتيم السيارات: من بداخلها «قاتل» أو «هارب من ...
ليبيا
يتسلم تركة «ملغمة» من ويليامز.. ملفات «طارئة» أمام السلوفاكي يان كوبيتش في ليبيا
ليبيا
«إير وورز» البريطانية تنشر خرائط لـ5479 غارة جوية تعرضت لها ليبيا منذ 2012
ليبيا
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
جريدة «الوسط»: تخوف دولي من ضياع «الفرصة الأخيرة»
ليبيا
«ناتو» جاهز لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات دفاعية وأمنية بشرط
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من تأثير قلة النوم على الإصابة بـ«كورونا»