أستراليا تفرض 2300 دولار أميركي لمن يريد العودة من مواطنيها

عدد من المسافرين لدى وصولهم إلى مطار سدني. (أ ف ب)

فرضت السلطات الأسترالية على عشرات آلاف الأستراليين العالقين في الخارج، الراغبين في العودة إلى بلادهم دفع نحو ثلاثة آلاف دولار أسترالي (2300 دولار أميركي) لقضاء فترة الحجر الصحي داخل فندق لمدة 14 يومًا، تحت رقابة وزارة الصحة.

أعلن مسؤول كبير في مجال الصحة، الإثنين، أنه من غير المرجح أن تُفتح الحدود الدولية لأستراليا أمام المسافرين هذا العام على الرغم من طرح لقاحات ضد فيروس «كورونا المستجد»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الأمين العام لوزارة الصحة الأسترالية والمستشار الرئيسي في مجال الاستجابة للفيروس في أستراليا، بريندان مورفي، إن «السفر من البلاد وإليها لا يُتوقع استئنافه العام 2021».

وصرح لقناة «آي بي سي» العامة أنه يعتقد أن هناك «قيودًا حدودية كبيرة» سيتواصل فرضها هذا العام، وقال «حتى لو جرى تطعيم كثير من السكان، لا نعرف ما إذا كان ذلك سيمنع انتقال الفيروس»، مضيفًا: «من المحتمل أن يستمر الحجر الصحي لبعض الوقت».

وأغلقت أستراليا إلى حد كبير حدودها أمام الزوار الأجانب منذ مارس 2020 لوقف انتشار «كوفيد-19»، مع سماحها لعدد محدود من المواطنين وعائلاتهم بالعودة إلى البلاد كل أسبوع.