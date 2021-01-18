بايدن يؤدي اليمين وسط أمة «منقسمة وجريحة».. وترامب يواجه الجريمة الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة

مبنى الكابيتول في واشنطن في 16 يناير 2021. (فرانس برس)

مع بدء أسبوع تاريخي في الولايات المتحدة، كشف معسكر الرئيس المنتخب جو بايدن خريطة طريق لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومن دون أن تلجمه كثيرا إجراءات عزل دونالد ترامب.



ووفق وكالة «فرانس برس»، فإن جو بايدن ينصّب يوم الأربعاء المقبل في عاصمة تظهر وجها غير مألوف مع تحويلها إلى حصن منيع وانتشار العسكريين في كل الشوارع ونشر أسلاك شائكة وسياج عال بعد الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير.



ووضع الرئيس الديموقراطي المنتخب مراسم تنصيبه تحت عنوان «وحدة الأميركيين» وسيحيط نفسه بالرؤساء الأميركيين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش من أجل «مد اليد إلى بلد منقسم وجريح».



وانطلقت تظاهرات مؤيدة لترامب مقررة أمام أبنية رسمية في كل ولاية بهدوء مع مجوعات صغيرة من المتظاهرين المسلحين في ولايات مثل أوهايو وتكساس وأوريغون وميشيغن، حسب وسائل إعلام أميركية، أمس الأحد.



فوضى كبيرة

وقال رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض المقبل في عهد بايدن لمحطة «سي إن إن» إن الأسابيع الأخيرة أظهرت مدى الأضرار اللاحقة بروح الولايات المتحدة وأهمية إصلاحها، على يبدأ هذا العمل الأربعاء، مضيفا: «إننا نرث فوضى كبيرة لكن لدينا خطة لإصلاح الوضع».



ومنذ اليوم الأول من ولايته ينوي جو بايدن إعادة بلاده إلى اتفاق باريس حول المناخ ورفع حظر دخول الأراضي الأميركية المفروض على مواطني دول عدة إسلامية بغالبيتها.



ويأمل الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة أيضا إعطاء دفع جديد لأكبر حملة تلقيح في تاريخ الولايات المتحدة.



وترتدي هذه المسألة الأخيرة أهمية ملحة إذ أودى مرض كوفيد-19 بمعدل وسطي بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة يوميا منذ الأول يناير فيما تسجل أكثر من 236 ألف إصابة يومية.

ولم يؤد انطلاق حملة التلقيح المتعثرة حتى الآن إلى إبطاء هذا المستوى المرتفع من الوفيات.