فاوتشي: استخدام 100 مليون جرعة لقاح خلال 100 يوم في الولايات المتحدة «قابل للتطبيق»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 10:25 مساء
كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي. (أ ف ب)

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي، الأحد، أن الهدف الذي حدده الرئيس الأميركي الجديد لجهة استخدام 100 مليون جرعة لقاح ضد «كوفيد-19» في الأيام المئة الأولى من ولايته «قابل للتطبيق».

وسيبقى فاوتشي كبير المستشارين للرئاسة حول معالجة فيروس «كورونا المستجد». وأعلن لقناة «إن بي سي» أن «الأمر قابل للتطبيق تمامًا. لا شك على الإطلاق. يمكننا القيام بذلك»، وفق «فرانس برس».

ووتيرة التلقيح في الولايات المتحدة تتعرض لانتقادات لبطئها، رغم تطوير لقاحين واختبارهما والموافقة عليهما من قبل السلطات الصحية في فترة زمنية قياسية. وبحسب مراكز مراقبة الأمراض، الوكالة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة، تم تسليم 31.1 مليون جرعة لقاح، واستخدم أقل من 40% منها (12.2 مليون).

نقص في الجرعات
وحذرت بعض الولايات منها نيويورك من أنها قد تواجه نقصًا في الجرعات، الأسبوع المقبل، لعدم تسلم كميات كافية منها بتنسيق من الحكومة الفدرالية، بعد تسريع وتيرة حملتها للتلقيح.

في تلك الأثناء تشهد البلاد أسوأ مرحلة على الإطلاق منذ ظهور الجائحة. وسجلت الولايات المتحدة مرة أخرى رقمًا قياسيًّا لعدد الوفيات الثلاثاء مع 4470 خلال 24 ساعة. وبلغ عدد الوفيات خلال الأيام الخمسة الماضية 20 ألفًا.

والأحد أقر رون كلاين، الذي سيتولى رئاسة مكتب جو بايدن، بأنه يتوقع تخطي عتبة 500 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» خلال شهر فبراير (أكثر من 395 ألفًا حاليًا). وحذر عبر شبكة «سي إن إن»، «ستتفاقم الجائحة قبل أن تتحسن الأمور». وأعلن كلاين أنه لتحقيق هذا الهدف قد تستند حكومة بايدن إلى قانون يجيز إرغام مؤسسات خاصة على إنتاج بعض السلع بشكل طارئ.

وينوي بايدن أيضًا تعبئة الحرس الوطني ووكالة إدارة الحالات الطارئة لزيادة عدد مراكز التلقيح. وقالت روشيل والنسكي المديرة المقبلة لمراكز مراقبة الأمراض لقناة «سي بي إس» في هذا الخصوص «سيتطلب الأمر جهودًا ضخمة، لكن بإمكاننا القيام بذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتقال عشرات الشبان في تونس بعد اندلاع مواجهات مع الشرطة ليلا
دولى
ترامب وعائلته يحددون وجهتهم بعد مغادرة واشنطن
دولى
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق تكافل اجتماعي وإذاعة.. ويوسف في طرابلس ...
رياضة محلية
لأول مرة.. فريق نيبالي ينجح في تسلق «الجبل المتوحش» شتاءً
منوعات
لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» تطلق حمة لإزالة تعتيم السيارات: من بداخلها «قاتل» أو «هارب من ...
ليبيا
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
يتسلم تركة «ملغمة» من ويليامز.. ملفات «طارئة» أمام السلوفاكي يان كوبيتش في ليبيا
ليبيا
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط «الكابيتول» بواشنطن
دولى
«إير وورز» البريطانية تنشر خرائط لـ5479 غارة جوية تعرضت لها ليبيا منذ 2012
ليبيا
عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» نزلة برد عادية.. علماء يرسمون مستقبل الفيروس التاجي