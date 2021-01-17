الأمم المتحدة: السيطرة على مدينة احتلها متمردون في أفريقيا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 10:22 صباحا
مدرعة روسية في أفريقيا الوسطى. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى استعادت السيطرة على مدينة تقع على بعد 750 كيلومترا شرق بانغي احتلتها منذ مطلع يناير الجاري مجموعات مسلحة شنت هجوما على نظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا.

وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو إن مدينة بانغاسو أصبحت تحت السيطرة الكاملة لمينوسكا بعد الإنذار الذي وجهته البعثة الجمعة الماضي إلى المجموعات المسلحة، موضحا في تصريح أوردته «فرانس برس» أن المتمردين تخلوا عن المواقع التي احتلوها وفروا من المدينة ليلة الجمعة.

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