توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط «الكابيتول» بواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 11:55 مساء
دورية للحرس الوطني الأميركي في محيط مبنى الكابيتول، 16 يناير 2021. (أ ف ب)

أُوقف في واشنطن رجل مسلّح ومدجّج بالذخيرة خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش الكثيرة المقامة في محيط مبنى «الكابيتول»، حيث ستقام، الأربعاء، مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وفق تقرير للشرطة.

وجاء في تقرير للشرطة أوردته شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية واطّلعت عليه، السبت، وكالة «فرانس برس» أن ويزلي آلن بيلر، المتحدّر من فرجينيا، كان موجودًا، مساء الجمعة، عند نقطة تفتيش على مقربة من مبنى «الكابيتول»، مقر مجلسي النواب والشيوخ، وعُثر بحوزته على مسدس محشو وأكثر من 500 طلقة ذخيرة.

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وحولت سلطات واشنطن العاصمة الأميركية في الأيام الماضية منطقة أمنية، ونشرت حواجز إسمنتية وأسلاكا شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونغرس، الذي تعرّض في السادس من يناير لعملية اقتحام نفّذها مناصرون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة. وغالبا ما تكون مراسم التنصيب مناسبة لتدفّق مئات ملايين الأميركيين إلى العاصمة لحضور الحفل الذي يقام في الباحة الخارجية لمبنى «الكابيتول». لكن سيكون للمراسم هذا العام طعم خاص إذ ستكون الباحة الخارجية الكبيرة أمام الكونغرس مغلقة أمام العامة، ولن يُسمح إلا لحاملي التصاريح بدخول المنطقة حيث ينتشر آلاف العسكريين.

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