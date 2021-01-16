الصين تتعهد بمنح الفليبين 500 ألف جرعة لقاح مضاد لـ«كوفيد-19»

وزير الخارجية الفليبيني تيودورو لوكسين (يسار) مع نظيره الصيني وانغ يي في مانيلا. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الفليبينية أن وزير الخارجية الصيني وانغ لي تعهد، السبت، بمنح الفليبين 500 ألف جرعة لقاح مضاد لـ«كوفيد-19»، من دون تحديد ما إذا كانت الجرعات التي تم التعهد بمنحها هي من لقاح «سينوفاك».

وجاء هذا التعهد خلال زيارة وزير الخارجية الصيني مانيلا. وسبق أن أبرمت الفليبين، البالغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، اتفاقية لشراء 25 مليون جرعة من لقاح «كورونافاك» من شركة «سينوفاك» الصينية، على الرغم من عدم مصادقة الهيئة الناظمة في الصين على استخدامه، وفق «فرانس برس».

ماهية اللقاح

ولم توضح الوزارة هل المنحة المعلنة، السبت، تندرج في إطار الاتفاق المبرم، أو ماهية اللقاح الذي سيتم منح جرعات منه. ولم تدلِ السفارة الصينية في مانيلا بأي تعليق بهذا الشأن.

ودافعت إدارة الرئيس الفليبيني، رودريغو دوتيرتي، التي تعرضت لاتهامات ببطء التحرك للحصول على أكبر قدر ممكن من الجرعات اللقاحية، عن اللقاحات الصينية على الرغم من الشكوك في مدى فاعليتها.

لقاح «كورونافاك»

وأظهرت اختبارات أُجريت في تركيا أن فاعلية لقاح «كورونافاك» الذي تنتجه «سينوفاك» تبلغ 91.25 بالمئة، لكن اختبارات متقدمة أُجريت في البرازيل أظهرت أن نسبة فاعلية هذا اللقاح تقارب 50 بالمئة، وهو معدل أدنى بكثير مقارنة بلقاحات «موديرنا» و«فايزر/بايونتيك» و«أسترازينيكا/أكسفورد» المنافسة.

وفي ديسمبر تعرض دوتيرتي لانتقادات بعدما كشف أن عناصر في جهاز أمنه تلقوا اللقاح الذي ينتجه المختبر الصيني «سينوفارم»، على الرغم من عدم المصادقة على استخدامه.

والجمعة أعلن رئيس وزراء كمبوديا، هون سين، أن الصين ستمنح المملكة مليون جرعة من لقاح «سينوفاك». وسجلت الفليبين إلى الآن نصف مليون إصابة بـ«كوفيد-19» وعشرة آلاف وفاة.