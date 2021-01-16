الهند: بدء إحدى كبرى حملات التلقيح في العالم ضد فيروس «كورونا»

فريق طبي يجري اختبارات للكشف عن فيروس «كورونا» في إحدى أسواق الهند. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت إحدى كبرى حملات التلقيح في العالم لمكافحة «كوفيد-19» السبت في الهند، وتشمل تطعيم 300 مليون شخص بحلول يوليو، في حين يهدد تأخر تسليم الجرعات في إبطاء هذه المهمة في أوروبا أكثر مناطق العالم تضررا من الجائحة، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى بدء التلقيح في كل الدول «في الأيام المئة المقبلة» لمواجهة الوباء الذي أسفر عن أكثر من مليوني وفاة في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «أريد أن أرى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام المئة المقبلة»، في حين لم تنطلق الحملات حتى الآن سوى في الدول الثرية بشكل شبه حصري، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة عن أسفه لـ«فشل التضامن»، موضحا أن «اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة، في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها».

وفي الهند ثاني دول العالم تعدادا للسكان مع أكثر من 1.3 مليار نسمة، سيكون 30 مليون شخص من أفراد طواقم الرعاية الصحية ومن الأفراد الأكثر عرضة للمرض أول من سيحصل على اللقاح يليهم نحو 270 مليونا فوق سن الخمسين والفئات الضعيفة أمام المرض.