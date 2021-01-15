أرفع وسام مغربي لـ«ترامب» لدوره في اتفاق التطبيع

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. (أ ف ب)

قال مصدر رفيع في الإدارة الأميركية لوكالة «رويترز» إن الرئيس دونالد ترامب تسلم اليوم الجمعة أرفع وسام من المغرب لمساعدته في التوصل لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وفي احتفالية خاصة أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي، سفيرة المغرب إلى الولايات المتحدة، لترامب «وسام محمد»، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول، وقُدم كهدية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

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كما تلقى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش جائزتين أخريين لعملهما على الاتفاق الإسرائيلي المغربي الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر.

وساعدت الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في الوساطة لإبرام اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب تهدف لتطبيع العلاقات وبناء الروابط الاقتصادية.

وأثار ترامب، الذي يغادر مقعد الرئاسة الأميركية يوم الأربعاء، بعض الانتقادات له حول اتفاق المغرب، لأنه من أجل إبرام الاتفاق وافق على أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي كانت لعقود مثار نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في المنطقة.ولم يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مراسم منح الجوائز.