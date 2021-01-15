بريطانيا تغلق جميع منافذ السفر اعتبارًا من الإثنين

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية: أ ف ب).



قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة ستغلق جميع منافذ السفر اعتبارًا من صباح يوم الإثنين «للوقاية من مخاطر سلالة متحورة من وباء كورونا غير معروفة حتى الآن».

وسيتعين على أي شخص يسافر إلى البلاد من الخارج إظهار دليل على اختبار «كوفيد-19» السلبي قبل السفر، وفق ما نقلت «بي بي سي» عن جونسون.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن القواعد الجديدة ستظل سارية حتى 15 فبراير على الأقل.

وتوفي 1280 شخصًا مصابًا بفيروس «كورونا» في المملكة المتحدة في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي، ليصل العدد الإجمالي إلى 87291 متوفى.

